Покупка дома обернулась фильмом ужасов: бизнесмена развели на крупную сумму и избили

В Иркутске за решетку отправился местный житель, который обманул и ограбил иностранного бизнесмена. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и СУ СКР региона, 40-летний мужчина решил провернуть аферу с продажей чужого дома. Он узнал, что его знакомый хочет продать свой коттедж в поселке Новая Разводная, и нашел потенциального покупателя — иностранца, который как раз искал здесь жилье.