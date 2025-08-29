Ричмонд
Покупка дома обернулась фильмом ужасов: бизнесмена развели на крупную сумму и избили

Жителя Иркутска отправили в СИЗО за мошенничество и разбой.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске за решетку отправился местный житель, который обманул и ограбил иностранного бизнесмена. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и СУ СКР региона, 40-летний мужчина решил провернуть аферу с продажей чужого дома. Он узнал, что его знакомый хочет продать свой коттедж в поселке Новая Разводная, и нашел потенциального покупателя — иностранца, который как раз искал здесь жилье.

— Мошенник представился хозяином дома и договорился о продаже за 40 миллионов рублей. Иностранец поверил ему и в качестве задатка перевел 10 миллионов. Деньги аферист, конечно же, забрал себе, — рассказывают в пресс-службе ведомств.

Когда же покупатель приехал в Иркутск и начал разбираться, оказалось, что продавец — ненастоящий, а условия сделки постоянно меняются. Иностранец понял, что его обманули, и потребовал вернуть деньги. Но вместо возврата мошенник пошел на крайние меры. Он организовал нападение на бизнесмена.

Вечером в дом, где остановился иностранец с семьей, ворвались четверо вооруженных людей. Они угрожали пистолетом, избили хозяина и забрали 3,5 миллиона рублей, которые были в доме. Преступники рассчитывали, что иностранец, не зная русского языка и испугавшись, не пойдет в полицию и просто уедет из России.

Но план не сработал. Мужчина обратился в полицию. Силовики из МВД, ФСБ и Росгвардии быстро вышли на организатора — того самого мошенника. Теперь ему предъявлены обвинения в мошенничестве и разбое в особо крупных размерах. Суд отправил его в СИЗО. Сейчас оперативники ищут остальных участников нападения.

