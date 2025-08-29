Задержка авиарейса Анталья — Москва обернулась массовыми обмороками и дракой

Пассажиры рейса Анталья — Москва компании Southwind Airlines пережили настоящий хаос на борту самолета, который более двух часов не мог вылететь в Россию. Из-за неработающих кондиционеров и высокой температуры в салоне несколько человек теряли сознание, а после произошла драка, что опять привело к задержке вылета. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации канала, около 500 туристов уже прошли посадку, но самолет Boeing 777 оставался на земле. В душном салоне, где температура превышала 30 градусов из-за неработающих кондиционеров, несколько человек, включая детей, стали терять сознание.
Лишь после массовых обмороков бортпроводники приняли решение открыть двери. К лайнеру был подан трап, а также вызваны бригады скорой помощи. Пассажирам предоставили возможность ненадолго выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.
Однако после возвращения в салон и объявления о готовности к вылету на борту произошла драка между пассажирами. Это вновь привело к задержке рейса: к самолету пришлось вызывать полицию, которая сняла участников конфликта вместе с их багажом.