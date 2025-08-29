Задержка авиарейса Анталья — Москва обернулась массовыми обмороками и дракой

Пассажиры рейса Анталья — Москва компании Southwind Airlines пережили настоящий хаос на борту самолета, который более двух часов не мог вылететь в Россию. Из-за неработающих кондиционеров и высокой температуры в салоне несколько человек теряли сознание, а после произошла драка, что опять привело к задержке вылета. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.