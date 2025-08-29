В Гурьевском районе пассажирский автобус столкнулся с «Камазом»

Сегодня, 29 августа, около 10−30 час. в поселке Рассвет Гурьевского района водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Калининград-Храброво через Матросово, выехал на полосу встречного движения, по которой шел грузовой «Камаз». Произошло столкновение.