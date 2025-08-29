Ричмонд
В Ростове вынесли приговор по уголовному делу о гибели женщины на Гребном канале

Погибла женщина, 56 человек пострадали: суд вынес приговор по делу об обрушении трибун в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону вынесли приговор директору организации, отвечавшей за качество и безопасность металлических конструкций, рухнувших во время проведения футбольного матча на Гребном канале «Дон». Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

По данным следствия, в 2022 году на территории спортивной школы олимпийского резерва № 5 (улица Пойменная) смонтировали пять изготовленных ранее мобильных трибун. Конструкции при этом не соответствовали требованиям безопасности.

В мае 2023 года во время футбольного матча произошла трагедия. Из-за ухудшения погодных условий трибуны с болельщиками и игроками опрокинулись. В результате происшествия погибла 45-летняя женщина, травмы получили 56 человек, из которых 36 были несовершеннолетними.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал подсудимого виновным по статье о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Суд назначил пять лет колонии общего режима и штраф в 400 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

