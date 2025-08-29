В Ростове вынесли приговор по уголовному делу о гибели женщины на Гребном канале

Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал подсудимого виновным по статье о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Суд назначил пять лет колонии общего режима и штраф в 400 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.