У двух самолетов в аэропорту Сочи отказали двигатели

Одно воздушное судно успело взлететь, второе — не смогло.

Источник: Югополис

Два серьезных авиационных инцидента произошли сегодня, 29 августа, в аэропорту Сочи. У двух самолетов отказали двигатели.

Первый самолет Airbus A321 принадлежит компании «Уральские авиалинии». Утром в пятницу он вылетел из Сочи в Москву, но затем вернулся обратно. Во время полета в воздушном судне, по предварительной информации, отказал один из двигателей. Авиакомпания сообщила, что направила за пассажирами резервный борт. Пассажиры улетели с задержкой в 40 минут.

Второй самолет принадлежит авиакомпании «Россия». Он должен был вылететь из Сочи в Ереван, но так и не поднялся в воздух. По информации telegram-канала Shot, у воздушного судна отказал двигатель. На онлайн-табло аэропорта говорится, что в итоге рейс отправился в Ереван с задержкой в пять часов.