«Ушиб головного мозга, многочисленные переломы». Водитель такси жестко сбил подростка на пешеходном переходе в Лиде

В Лиде водитель такси жестко сбил подростка на пешеходном переходе, сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Жесткая авария произошла вечером 28 августа. Примерно в 22.00 на улице Советской 44-летний водитель автомобиля такси марки «Фольксваген» совершил наезд на 15-летнего подростка. Установлено, что несовершеннолетний переходил дорогу по пешеходному переходу.
В итоге жесткого ДТП подросток получил серьезные травмы и был госпитализирован. В медучреждении у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и многочисленные переломы.
Тем временем ГАИ сказала белорусским водителям включать ближний свет фар с 25 августа.