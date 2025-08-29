Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ушиб головного мозга, многочисленные переломы». Водитель такси жестко сбил подростка на пешеходном переходе в Лиде

В Лиде подросток получил тяжелые травмы после ДТП с такси.

Источник: Комсомольская правда

В Лиде водитель такси жестко сбил подростка на пешеходном переходе, сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

Жесткая авария произошла вечером 28 августа. Примерно в 22.00 на улице Советской 44-летний водитель автомобиля такси марки «Фольксваген» совершил наезд на 15-летнего подростка. Установлено, что несовершеннолетний переходил дорогу по пешеходному переходу.

В итоге жесткого ДТП подросток получил серьезные травмы и был госпитализирован. В медучреждении у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и многочисленные переломы.

Тем временем ГАИ сказала белорусским водителям включать ближний свет фар с 25 августа.