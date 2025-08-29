В Жабинке кассир может сесть на четыре года, захотев оплатить долг по коммуналке

В Жабинке будут судить кассира, которая совершила преступление, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги. Подробнее рассказали в УВД Брестского облисполкома.
Так, во время инвентаризации в одном из торговых объектов райцентра была выявлена крупная недостача товара. Дальнейшая проверка показала, что к совершению преступления причастна кассир магазина.
Выяснилось, что 60-летняя продавец регулярно брала себе деньги из дневной выручки. Ущерб превысил 4 тысячи белорусских рублей.
В милиции пенсионерка созналась и сказала, что совершила преступление, чтобы закрыть долги по коммунальным платежам и кредитам.
Женщину будут судить за присвоение, ей грозит до 4 лет лишения заключения.
