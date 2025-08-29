Преподавателя ЮУрГУ отдали под суд за взятки на общую сумму свыше 1 млн рублей

По данным регионального следственного управления, фигурант — 49-летний заведующий кафедрой «Современные образовательные технологии» Института открытого и дистанционного образования Южно-Уральского государственного университета.
Он обвиняется в совершении 20 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 (получение взятки), и преступления, предусмотренного частью 1 статьи 292 (служебный подлог) УК РФ.
По версии следствия, с 2022 года по 2023-й педагог получил от студентов более 1 млн рублей «за совершение незаконных действий, выразившихся в выставлении положительных оценок в период промежуточных аттестаций, но без фактической сдачи экзаменов и зачетов».
Для обеспечения исполнения приговора в части исполнения наказания в виде штрафа наложен арест на имущество обвиняемого — автомобиль Renault Sandero.
Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ. Дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.
В прокуратуре области добавили, что денежные средства преподаватель получал посредством денежных переводов на банковский счет.