Преподавателя ЮУрГУ отдали под суд за взятки на общую сумму свыше 1 млн рублей

Преподавателя Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) отдали под суд за взятки на общую сумму свыше 1 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Freepik

По данным регионального следственного управления, фигурант — 49-летний заведующий кафедрой «Современные образовательные технологии» Института открытого и дистанционного образования Южно-Уральского государственного университета.

Он обвиняется в совершении 20 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 (получение взятки), и преступления, предусмотренного частью 1 статьи 292 (служебный подлог) УК РФ.

По версии следствия, с 2022 года по 2023-й педагог получил от студентов более 1 млн рублей «за совершение незаконных действий, выразившихся в выставлении положительных оценок в период промежуточных аттестаций, но без фактической сдачи экзаменов и зачетов».

Для обеспечения исполнения приговора в части исполнения наказания в виде штрафа наложен арест на имущество обвиняемого — автомобиль Renault Sandero.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ. Дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.

В прокуратуре области добавили, что денежные средства преподаватель получал посредством денежных переводов на банковский счет.