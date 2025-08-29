Ричмонд
В Молдове скончалась итальянка, приехавшая в гости к своей сиделке: Между женщинами сложились доверительные отношения, и вот такое несчастье

Тело женщины будет возвращено на родину после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове скончалась итальянка, приехавшая в гости к своей сиделке.

Инцидент произошёл в селе Цыганешты Страшенского района.

87-летняя итальянка приехала в Республику Молдова в гости к женщине, которая ухаживала за ней в Италии. Ночью иностранка почувствовала себя плохо. Хозяйка немедленно вызвала скорую помощь, но, к сожалению, врачи смогли только констатировать смерть.

Тело женщины будет возвращено на родину после проведения судебно-медицинской экспертизы, пишет pulsmedia.md.

