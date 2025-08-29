В Молдове скончалась итальянка, приехавшая в гости к своей сиделке: Между женщинами сложились доверительные отношения, и вот такое несчастье

В Молдове скончалась итальянка, приехавшая в гости к своей сиделке.
Инцидент произошёл в селе Цыганешты Страшенского района.
87-летняя итальянка приехала в Республику Молдова в гости к женщине, которая ухаживала за ней в Италии. Ночью иностранка почувствовала себя плохо. Хозяйка немедленно вызвала скорую помощь, но, к сожалению, врачи смогли только констатировать смерть.
Тело женщины будет возвращено на родину после проведения судебно-медицинской экспертизы, пишет pulsmedia.md.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
К голосам, критикующим Кишинев, присоединилась еще одна влиятельная организация из Швейцарии: Правозащитники призвали власти Молдовы немедленно прекратить давление на Гагаузскую автономию.
Associazione Liberamente Umani обратилась к Майе Санду, Дорину Речану, Европейскому парламенту и ООН (далее…).
Как жителям Молдовы не потерять накопленные средства: Рассказываем, в какой валюте лучше хранить деньги — доллары, евро или фунты стерлингов.
Наличные или банк — где выгоднее хранить деньги (далее…).
Почти 90 процентов жителей Молдовы не верят в честные выборы: Если бы голосование состоялось сейчас, ПАС не набрала бы и трети голосов — кто пройдет в парламент.
В парламент прошли бы четыре политформирования, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье (далее…).