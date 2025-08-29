Ричмонд
Губернатор Кубани: Важно оперативно ликвидировать пожар в Геленджике

Площадь открытого горения в лесу Геленджика составляет 500 кв. метров.

Источник: t.me/kondratyevvi

В Геленджике продолжают тушить крупный лесной пожар. Площадь, пройденная огнем, составляет 42,4 гектара. Об обстановке на месте пожара в Геленджикском лесничестве доложили главе региона Вениамину Кондратьеву.

«По результатам мониторинга обстановки площадь активного горения визуально не превышает 500 кв. метров. Работы по ликвидации очагов продолжаются», — сообщил вице-губернатор Евгений Пергун.

В настоящее время территория полностью оцеплена спасателями и волонтерами. В тушении пожара задействованы 545 человек, которых обеспечили необходимыми средствами, питанием и водой. К ликвидации возгорания привлекли 89 единиц техники, включая два вертолета Ми- 8 и самолет БЕ-200, которыми выполнено 37 сбросов воды общим объемом более 120 тонн.

«Наша главная задача, как курортного региона, сохранить лес в Геленджике и при этом не допустить распространение пожара на населенные пункты. Важно оперативно локализовать и ликвидировать это возгорание», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

