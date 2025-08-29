Губернатор Кубани: Важно оперативно ликвидировать пожар в Геленджике

В настоящее время территория полностью оцеплена спасателями и волонтерами. В тушении пожара задействованы 545 человек, которых обеспечили необходимыми средствами, питанием и водой. К ликвидации возгорания привлекли 89 единиц техники, включая два вертолета Ми- 8 и самолет БЕ-200, которыми выполнено 37 сбросов воды общим объемом более 120 тонн.