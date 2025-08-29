Ричмонд
В Туле неизвестный взорвал гранату в жилом доме

Девушка получила осколочные ранения в Туле, когда неизвестный взорвал гранату в жилом доме.

Источник: РИА "Новости"

В Туле произошел взрыв в жилом доме: неизвестный привел в действие гранату, в результате чего пострадала стоявшая рядом девушка. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, взрывное устройство было приведено в действие в многоэтажном здании по улице Кутузова. Предварительно, у пострадавшей диагностированы осколочные ранения. Несущие конструкции здания разрушены не были.

Как сообщает Управление МВД по Тульской области, в результате происшествия 23-летняя
девушка доставлена в больницу. Сейчас правоохранительные органы работают с 35-летним жителем Тульской области, который находился в квартире. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В следственном комитета региона уже возбудили уголовное дело, сообщает РБК.