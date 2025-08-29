В Подмосковье полиция разыскивает неизвестных, забрасывавших булыжниками машины

Telegram-канал «Baza» сообщал, что за три дня неизвестные повредили как минимум пять фур одной компании, ежедневно перевозящей через эту точку около 60 грузовиков. Дальнобойщики, не понимая, что происходит, сворачивают на технический съезд, где встречают таких же пострадавших с разбитыми стеклами и вмятинами. Общий ущерб составил 3 млн рублей.