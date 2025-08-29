Смертельный пожар произошел в жилом доме на проспекте Стачки в Ростове

Днем 29 августа в Ростове-на-Дону произошел пожар в многоквартирном доме на проспекте Стачки. Это подтвердили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
По информации ведомства, вызов на Стачки, 219/2 поступил в 13:55. Горела квартира на третьем этаже здания, огнем было охвачено 20 кв. метров. Локализацию горения объявили в 14:23. Примерно в это же время на месте происшествия обнаружили тело одного погибшего, личность устанавливается.
Полной ликвидации пожара еще не было, по крайней мере, сообщение об этом пока не поступало. В соцсетях предполагают, что причиной возгорания мог оказаться брошенный на балкон окурок. Насколько эта догадка близка к истине, выяснят специалисты. Официально причину пожара пока не называли.
Добавим, также в Ростове начали искать хулиганов, поджигавших траву.
