Смертельный пожар произошел в жилом доме на проспекте Стачки в Ростове

Пожар в многоквартирном доме произошел в Ростове, погиб человек.

Источник: Комсомольская правда

Днем 29 августа в Ростове-на-Дону произошел пожар в многоквартирном доме на проспекте Стачки. Это подтвердили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

По информации ведомства, вызов на Стачки, 219/2 поступил в 13:55. Горела квартира на третьем этаже здания, огнем было охвачено 20 кв. метров. Локализацию горения объявили в 14:23. Примерно в это же время на месте происшествия обнаружили тело одного погибшего, личность устанавливается.

Полной ликвидации пожара еще не было, по крайней мере, сообщение об этом пока не поступало. В соцсетях предполагают, что причиной возгорания мог оказаться брошенный на балкон окурок. Насколько эта догадка близка к истине, выяснят специалисты. Официально причину пожара пока не называли.

Добавим, также в Ростове начали искать хулиганов, поджигавших траву.

