Смертельный пожар произошел в жилом доме на проспекте Стачки в Ростове

Полной ликвидации пожара еще не было, по крайней мере, сообщение об этом пока не поступало. В соцсетях предполагают, что причиной возгорания мог оказаться брошенный на балкон окурок. Насколько эта догадка близка к истине, выяснят специалисты. Официально причину пожара пока не называли.