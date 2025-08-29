Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Италии задержали подозреваемого в подготовке покушения на папу Франциска

РИМ, 29 авг — РИА Новости. Гражданин Турции подозревается в подготовке покушения против папы Римского Франциска во время его визита в итальянский Триест в июле 2024 года, сообщает местная газета Piccolo со ссылкой на материалы следствия.

Источник: © РИА Новости

По данным прокуратуры, 46-летний Хасан Узун был задержан Интерполом в Нидерландах по европейскому ордеру на арест, выданному судом Триеста. После экстрадиции в Италию он был помещён в тюрьму.

Следствие установило, что в баре центрального вокзала города перед приездом понтифика был обнаружен оставленный без присмотра чемодан, внутри которого находился пистолет, заряженный 14 патронами. Камеры наблюдения зафиксировали, как подозреваемый оставил багаж и покинул здание вокзала, проявляя признаки явной нервозности. У Узуна, предположительно, было двое сообщников, чья роль в плане устанавливается.

После того, как полиция изъяла чемодан, Узун купил новую сим-карту, уничтожив имевшуюся, и сел на поезд до Милана, а затем попал в Швейцарию.

Следствие полагает, что предполагаемый заговор мог быть организован группировкой, связанной с запрещенным в РФ террористическим «Исламским государством»*, а точнее, с его филиалом в Афганистане и Средней Азии.

* Запрещенная в России террористическая организация

Узнать больше по теме
Папа Римский Франциск: биография уроженца Аргентины, возглавлявшего католическую церковь 12 лет
В XXI веке католицизм остается одной из ведущих конфессий мира. Папа Римский Франциск возглавлял соответствующую церковь с 2013 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше