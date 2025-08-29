В Италии задержали подозреваемого в подготовке покушения на папу Франциска

Следствие установило, что в баре центрального вокзала города перед приездом понтифика был обнаружен оставленный без присмотра чемодан, внутри которого находился пистолет, заряженный 14 патронами. Камеры наблюдения зафиксировали, как подозреваемый оставил багаж и покинул здание вокзала, проявляя признаки явной нервозности. У Узуна, предположительно, было двое сообщников, чья роль в плане устанавливается.