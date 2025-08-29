В Омской области погиб водитель на мотоблоке

В Таврическом районе Омской области погиб водитель на мотоблоке. По сообщению Госавтоинспекции, смертельное ДТП произошло сегодня, 29 августа, около 14:00.
ЧП случилось на автодороге из села Сосновское в деревню Садовая. По предварительным данным, 32-летний водитель не справился с управлением и мотоблок улетел в кювет и перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте. Окончательно обстоятельства смертельного ДТП установит проверка.
