В Омской области погиб водитель на мотоблоке

ЧП случилось на автодороге из села Сосновское в деревню Садовая. По предварительным данным, 32-летний водитель не справился с управлением и мотоблок улетел в кювет и перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте. Окончательно обстоятельства смертельного ДТП установит проверка.