Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владелице батута в Уфе, из-за которого в ураган тяжело пострадала девочка, предъявили обвинение

В Уфе предъявили обвинение владельцу батута, из-за которого пострадала девочка.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе предъявили обвинение предпринимательнице в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

Согласно версии следствия, позавчера, 27 августа, предпринимательница организовала работу аттракциона «горка-батут “Супергерои” на детской площадке во дворе дома по улице Летчиков в Уфе. При этом она разместила батут на необорудованной территории без необходимых разрешительных документов и не учла вероятность опасного отрыва крепления аттракциона при сильном ветре.

В результате порыва ветра батут оторвался от земли вместе с находившимися на нем двумя детьми. Пятилетняя девочка получила тяжелые травмы, также пострадал еще один ребенок.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на сбор доказательств по делу. О ходе расследования доложено в центральный аппарат СКР.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.