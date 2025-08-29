Владелице батута в Уфе, из-за которого в ураган тяжело пострадала девочка, предъявили обвинение

В Уфе предъявили обвинение предпринимательнице в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
Согласно версии следствия, позавчера, 27 августа, предпринимательница организовала работу аттракциона «горка-батут “Супергерои” на детской площадке во дворе дома по улице Летчиков в Уфе. При этом она разместила батут на необорудованной территории без необходимых разрешительных документов и не учла вероятность опасного отрыва крепления аттракциона при сильном ветре.
В результате порыва ветра батут оторвался от земли вместе с находившимися на нем двумя детьми. Пятилетняя девочка получила тяжелые травмы, также пострадал еще один ребенок.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на сбор доказательств по делу. О ходе расследования доложено в центральный аппарат СКР.
