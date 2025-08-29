Владелице батута в Уфе, из-за которого в ураган тяжело пострадала девочка, предъявили обвинение

Согласно версии следствия, позавчера, 27 августа, предпринимательница организовала работу аттракциона «горка-батут “Супергерои” на детской площадке во дворе дома по улице Летчиков в Уфе. При этом она разместила батут на необорудованной территории без необходимых разрешительных документов и не учла вероятность опасного отрыва крепления аттракциона при сильном ветре.