Главе округа в Пермском крае продлили домашний арест

Юркин родился в 1967 году в поселке Октябрьский Кочевского района. Окончил местную школу, учился в пермском ПТУ-34 и техникуме «Уралец». Потом работал электромонтером в Кочевских электросетях (ЭС), занимал руководящие должности в этой организации и в Кудымкарских ЭС. На протяжении многих лет был депутатом Земского собрания Кочевского района, с 2005 по 2016 годы — его председателем. В 2016 году стал главой Кочевского района. В 2020 году Юркина избрали по конкурсу депутаты кочевской думы на должность главы округа, повторно он занял этот пост в 2025 году.