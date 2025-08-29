В Красноярске майнинг-ферма нарушила электроснабжение поликлиники

По данным ведомства, летом 2024 года бизнесмен получил технические условия для подключения двух помещений к электросетям в бывшем цехе завода ЦБК, однако вместо запланированного скромного производства он установил мощное оборудование для добычи криптовалюты. Установка потребляла колоссальное количество энергии, однако предприниматель решил незаконно разместить еще дополнительные энергопотребляющие контейнеры на федеральной земле.