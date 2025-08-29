В Красноярске майнинг-ферма нарушила электроснабжение поликлиники

По данным ведомства, летом 2024 года бизнесмен получил технические условия для подключения двух помещений к электросетям в бывшем цехе завода ЦБК, однако вместо запланированного скромного производства он установил мощное оборудование для добычи криптовалюты. Установка потребляла колоссальное количество энергии, однако предприниматель решил незаконно разместить еще дополнительные энергопотребляющие контейнеры на федеральной земле.
«Участок электросети (находящийся на федеральной земле — ред.) питает и социально значимые объекты, включая местную поликлинику. Колоссальная нагрузка от “майнинг-отеля” уже привела к перебоям в электроснабжении медучреждения в январе этого года. Вмешательство прокуратуры позволило остановить опасный бизнес», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для остановки нелегальной майнинговой деятельности краевая прокуратура внесла представление в адрес сетевой организации, которая ограничила подачу электроэнергии предпринимателю.