В Саратовской области судно столкнулось с сапом

«Следствием установлено, что вечером 28 августа судоводитель, управляя маломерным судном — лодкой “Гулянка”, двигаясь в акватории Волгоградского водохранилища, расположенного вблизи города Энгельса, совершил наезд на сапборд, на котором находились пассажиры. Пострадавшие получили телесные повреждения, от госпитализации в медицинское учреждение отказались», — сообщили в ведомстве.
Следователи проводят проверку по части 1.1 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Сотрудник Западного МСУТ СК России осмотрел место происшествия, сейчас выполняется комплекс проверочных мероприятий для установления причин и условий произошедшего.