Хинштейн рассказал о состоянии оператора, пострадавшего в Курской области

«Вместе с военным корреспондентом ВГТРК, Героем России Евгением Поддубным зашли к пострадавшему оператору ВГТРК Сергею Солдатову. После операции он пока находится в реанимации, но радует, что уже улыбается», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.