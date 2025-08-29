Хинштейн рассказал о состоянии оператора, пострадавшего в Курской области

«Вместе с военным корреспондентом ВГТРК, Героем России Евгением Поддубным зашли к пострадавшему оператору ВГТРК Сергею Солдатову. После операции он пока находится в реанимации, но радует, что уже улыбается», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что Солдатов наступил на мину «лепесток», когда группа остановилась для съемки в поле.
