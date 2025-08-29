Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн рассказал о состоянии оператора, пострадавшего в Курской области

КУРСК, 29 авг — РИА Новости. Пострадавший в курском приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов после операции находится в реанимации, но уже улыбается, помощь оказывается в полном объеме, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Источник: РИА "Новости"

«Вместе с военным корреспондентом ВГТРК, Героем России Евгением Поддубным зашли к пострадавшему оператору ВГТРК Сергею Солдатову. После операции он пока находится в реанимации, но радует, что уже улыбается», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Солдатов наступил на мину «лепесток», когда группа остановилась для съемки в поле.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше