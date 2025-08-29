Ричмонд
«Водитель потерял сознание за рулем». В Минске в ДТП с каршеринговым авто погибла женщина и пострадала девушка-подросток

В Минске женщина погибла в ДТП из-за водителя, потерявшего сознание за рулем.

Источник: Комсомольская правда

В Минске в жесткой аварии каршерингового авто погибла женщина, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло днем 29 августа на Южной Магистрали. Рядом с домом № 11 на улице Леонида Щемелева 46-летний мужчина, управлявший каршеринговым авто «БЕЛДЖИ» потерял сознание за рулем. В итоге неуправляемый хэтчбек врезался в осветительную мачту.

На месте от полученных травм скончалась 42-летняя пассажирка авто. Ее 17-летняя дочка получила травмы и была госпитализирована.

А еще мы писали, что водитель такси жестко сбил подростка на пешеходном переходе в Лиде: «Ушиб головного мозга, многочисленные переломы».

Тем временем ГАИ сказала белорусским водителям включать ближний свет фар с 25 августа.