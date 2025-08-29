«Водитель потерял сознание за рулем». В Минске в ДТП с каршеринговым авто погибла женщина и пострадала девушка-подросток

ДТП произошло днем 29 августа на Южной Магистрали. Рядом с домом № 11 на улице Леонида Щемелева 46-летний мужчина, управлявший каршеринговым авто «БЕЛДЖИ» потерял сознание за рулем. В итоге неуправляемый хэтчбек врезался в осветительную мачту.