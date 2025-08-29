Обыски в клинической больнице Бельц: Директор, его заместитель и несколько сотрудников задержаны по подозрению в коррупции

Директор Клинической больницы Бельц, Георге Брынза его заместитель и несколько сотрудников были задержаны НАЦ по подозрению в коррупции.
Они подозреваются в нанесении ущерба медучреждению за незаконное взимание комиссионных с экономических агентов.
«В настоящее время сотрудники антикоррупционного управления проводят обыски в отношении нескольких человек, и мы будем сообщать подробности по мере их поступления», — заявила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.
На должностных лиц бельцкого медучреждения возбуждено девять уголовных дел по фактам коррупции.
