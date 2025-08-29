В Иркутском районе незаконное захоронение людей в лесу нанесло ущерб в 96 млн

Прокуратура Иркутского района обнаружила серьезное нарушение: местные ритуальные службы хоронили людей не на официальных кладбищах, а в лесу. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, захоронения проводились на землях лесного фонда за пределами разрешенных территорий Смоленского и Марковского кладбищ.