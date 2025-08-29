Ричмонд
В Иркутском районе незаконное захоронение людей в лесу нанесло ущерб в 96 млн

Заведено уголовное дело по статье о самоуправстве.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура Иркутского района обнаружила серьезное нарушение: местные ритуальные службы хоронили людей не на официальных кладбищах, а в лесу. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, захоронения проводились на землях лесного фонда за пределами разрешенных территорий Смоленского и Марковского кладбищ.

— Это привело к масштабному ущербу: повреждено больше 124 тысяч квадратных метров лесной почвы. По оценке министерства лесного комплекса, ущерб государству превысил 96 миллионов рублей, — рассказали в ведомстве.

Прокуратура передала материалы в полицию, из-за самоуправства уже заведено уголовное дело. Надзор за расследованием продолжается, если будут выявлены другие нарушения, то правоохранители примут дополнительные меры.

