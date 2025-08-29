Ричмонд
Житель Ростовской области открыл стрельбу из пневматики по подростку

Житель Дона попал под следствие после стрельбы по подростку на мотоцикле.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Ростовской области задержали за стрельбу в подростка из пневматического оружия. Об этом рассказали в СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в Обливском районе. По данным следствия, 43-летнего мужчину возмутили проезжающие мимо его дома подростки на мотоциклах, и он открыл стрельбу в одного из ребят. Следователи считают, что нарушитель полностью осознавал опасность своих действий.

В отношении жителя Обливского района завели дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В таких случаях предусматриваются штрафы от 500 тысяч до 1 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до семи лет.

Пока что по факту произошедшего ведется расследование, задержанный находится в статусе подозреваемого. Решается вопрос о мере пресечения.

