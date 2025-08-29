Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане произошел второй за день пожар на АЗС

Утром пожар произошел в Буйнакском районе, во второй половине дня — в Хасавюртовском. Причиной второго ЧП стала разгерметизация емкости газовоза.

В Дагестане загорелась заправка возле села Сулевкент Хасавюртовского района, сообщает МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 16:19.

«По прибытию пожарных подразделений установлено, что во время перекачки газа произошла разгерметизация емкости газовоза. Угроза распространения на частный жилой дом ликвидирована. По предварительной информации, пострадавших нет», — позднее уточнили в ведомстве.

Прокуратура региона заявила, что организовала проверку в связи с ЧП.

«Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований пожарной и промышленной безопасности на объекте», — говорится в сообщении.

«Звезда» со ссылкой на очевидцев сообщает, что на заправке загорелся автомобиль.

Утром в республике потушили еще один пожар на АЗС — в районе въезда в населенный пункт Верхнее Казанище Буйнакского района. Огонь охватил операторскую, площадь возгорания составила 50 кв. м. Пострадал один человек.

В прошлом году под Махачкалой произошел взрыв на заправке, в результате погибли более десяти человек. В 2023-м взрыв на другой АЗС близ столицы региона привел к гибели более чем 35 человек.