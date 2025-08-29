Пожар в уфимском жилом доме унес жизнь 88-летнего мужчины

Сегодня днем, 29 августа, на втором этаже многоквартирного дома по улице Караидельской в Уфе произошел пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, огнеборцы спасли из задымленного помещения 15 человек, включая четверых детей. Еще 35 жильцов самостоятельно эвакуировались до прибытия специалистов.
Пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. При тушении огня спасатели обнаружили тело 88-летнего мужчины. Его супруга того же возраста с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализирована в медицинское учреждение. Также в больницу доставлена 64-летняя женщина.
На месте происшествия задействовали 10 единиц техники и 33 пожарных. Причины возгорания устанавливаются дознавателем МЧС и оперативно-следственной группой.
