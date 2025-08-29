Огненный столб: как в Дагестане взорвалась АЗС. Видео

Прибывшие на место происшествия пожарные подразделения устранили угрозу распространения огня на частный жилой дом, отметили в МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.
В Хасавюртовском районе Дагестана возле села Сулевкен произошел взрыв на автозаправке, после чего начался сильный пожар, сообщили в МЧС.
Материал дополняется.