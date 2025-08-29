Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Огненный столб: как в Дагестане взорвалась АЗС. Видео

В Хасавюртовском районе Дагестана возле села Сулевкен произошел взрыв на автозаправке, после чего начался сильный пожар, сообщили в МЧС.

Прибывшие на место происшествия пожарные подразделения устранили угрозу распространения огня на частный жилой дом, отметили в МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.

Прокуратура Дагестана организовала проверку.

Материал дополняется.