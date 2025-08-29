На морском терминале КТК в Новороссийске произошла утечка нефти

Росморречфлот уточнил, что утечка произошла при погрузке на танкер T. Semahat в порту Новороссийска. Разлив был быстро локализован с помощью 800 метров боновых заграждений. В операции участвовали 87 человек, 12 буксиров, 4 маломерных катера, 4 нефтесборные и 7 плавучих емкостей.