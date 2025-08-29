Ричмонд
Выследил под покровом ночи: сибирячка была жестко убита собственным мужем

Жителя Забайкалья осудили на 15 лет за убийство жены.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В городе Могоча произошла жуткая история. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на Следком Забайкалья, местный житель убил собственную жену. Они уже давно не жили вместе из-за постоянных ссор, но это его, видимо, не остановило.

— 6 октября 2024 года, ближе к одиннадцати вечера, он выследил свою супругу, которой было всего 32 года. И прямо на улице сделал в нее не меньше двенадцати выстрелов. Пистолет был травматический, но он его переделал под боевые патроны. Женщина скончалась на месте, не было никакого шанса, — рассказывают в агентстве.

Самое страшное, что на следствии он вообще отказался что-либо говорить — ни объяснений, ни раскаяния. Суд признал его виновным и дал 15 лет колонии. За убийство и за то, что незаконно хранил и перевозил оружие.

