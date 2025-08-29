Выследил под покровом ночи: сибирячка была жестко убита собственным мужем

— 6 октября 2024 года, ближе к одиннадцати вечера, он выследил свою супругу, которой было всего 32 года. И прямо на улице сделал в нее не меньше двенадцати выстрелов. Пистолет был травматический, но он его переделал под боевые патроны. Женщина скончалась на месте, не было никакого шанса, — рассказывают в агентстве.