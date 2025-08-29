На морском терминале КТК произошел разлив нефти

Инцидент произошел во время отгрузки нефти на танкер через шланги выносного причального устройства (ВПУ-2). В результате часть сырья попала на поверхность моря. Точный объем утечки уточняется. В КТК подчеркнули, что угрозы возгорания нет, пострадавших также нет.
Для ликвидации последствий задействован план локализации и ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН). В районе происшествия работают все доступные силы и техника, ведется сбор нефтяной эмульсии. Кроме того, проводится постоянный экологический мониторинг и регулярный отбор проб.
По информации компании, ВПУ-2 выведено из эксплуатации на неопределенный срок. Причины случившегося устанавливаются.