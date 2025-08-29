Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На морском терминале КТК произошел разлив нефти

Как сообщили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), 29 августа на морском терминале компании зафиксирована внештатная ситуация.

Источник: kbv.kz

Инцидент произошел во время отгрузки нефти на танкер через шланги выносного причального устройства (ВПУ-2). В результате часть сырья попала на поверхность моря. Точный объем утечки уточняется. В КТК подчеркнули, что угрозы возгорания нет, пострадавших также нет.

Для ликвидации последствий задействован план локализации и ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН). В районе происшествия работают все доступные силы и техника, ведется сбор нефтяной эмульсии. Кроме того, проводится постоянный экологический мониторинг и регулярный отбор проб.

По информации компании, ВПУ-2 выведено из эксплуатации на неопределенный срок. Причины случившегося устанавливаются.