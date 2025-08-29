На морском терминале КТК произошел разлив нефти

Инцидент произошел во время отгрузки нефти на танкер через шланги выносного причального устройства (ВПУ-2). В результате часть сырья попала на поверхность моря. Точный объем утечки уточняется. В КТК подчеркнули, что угрозы возгорания нет, пострадавших также нет.