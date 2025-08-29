Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таинственная трагедия: мужчина умер, спустившись в свой погреб

Житель Башкирии спустился в погреб и умер.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 29 августа, в башкирском городе Дюртюли произошло трагическое происшествие — 74-летний мужчина погиб при спуске в погреб на улице Молодежной. Как сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, пенсионер спустился в подвальное помещение и почувствовал себя плохо, не сумев выбраться обратно.

Несмотря на оперативный выезд экстренных служб, спасти жизнь 74-летнего мужчины не удалось. Причина происшествия устанавливается.

Госкомитет по ЧС обращается к жителям республики с рекомендациями: перед спуском в погреб или подвал необходимо убедиться в отсутствии скопления опасных газов и достаточном уровне кислорода, не спускаться в одиночку, предварительно проветривать подвальные помещения, а пожилым людям и лицам с проблемами здоровья избегать подобных ситуаций без сопровождения.

— Берегите себя и своих близких! — призвали в ГК ЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.