Таинственная трагедия: мужчина умер, спустившись в свой погреб

Госкомитет по ЧС обращается к жителям республики с рекомендациями: перед спуском в погреб или подвал необходимо убедиться в отсутствии скопления опасных газов и достаточном уровне кислорода, не спускаться в одиночку, предварительно проветривать подвальные помещения, а пожилым людям и лицам с проблемами здоровья избегать подобных ситуаций без сопровождения.