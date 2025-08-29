В Польше задержали украинца, угрожавшего поджогами из-за отмены соцвыплат

В Польше задержан 29-летний гражданин Украины, который угрожал поджогами из-за отмены социальных выплат для неработающих соотечественников. Об этом сообщило Управление полиции Варшавы в соцсети X, детали задержания также подтвердил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.
По данным полиции, задержание в районе Прага-Полудне в Варшаве было произведено сотрудниками Управления по борьбе с криминальным террором и убийствами.
Как пишут РИА Новости, поводом для этого стала публикация в TikTok видеозаписи пользователя под ником stepan3336. В ролике мужчина на фоне работы польских спасателей, тушивших пожар, утверждал, что дом подожгли украинцы. Он потребовал вернуть им пособие, угрожая дальнейшими поджогами.
Полиция сообщила, что начато расследование, и мужчине будут предъявлены обвинения по статье «Публичное подстрекательство к совершению преступления» Уголовного кодекса Польши. Во взаимодействии с пограничной службой решается вопрос о его депортации.