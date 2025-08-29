Ричмонд
Взрыв на «Химволокно» в Гродно: пострадали два работника

На предприятии «Гродно Азот» в одном из цехов Химволокно днем 29 августа взорвался паровой котел.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

По предварительной информации СК, ЧП случилось при плановом переводе оборудования с природного газа на дизельное топливо.

В результате происшествия пострадали двое сотрудников котельного цеха. Один из мужчин получил ожоги 4 степени и госпитализирован.

На месте работает следственно-оперативная группа. Следователи опрашивают очевидцев, фиксируют обстановку и изымают документацию по охране труда и технике безопасности. Проверку по факту проводит Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета.

Несмотря на инцидент, предприятие продолжает работу в штатном режиме, технологические процессы не нарушены.

«Гродно Азот» — одно из крупнейших химических предприятий Беларуси.