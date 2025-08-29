Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны подробности стрельбы в махачкалинском торговом центре

МАХАЧКАЛА, 29 авг — РИА Новости. Молодой человек открыл стрельбу из травматического оружия возле торгового центра в Махачкале из-за «излишне заинтересованного» взгляда другого человека на его жену, сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.

Источник: Соцсети

По данным ведомства, в пятницу примерно в 18.30 мск рядом с ТЦ «Этажи» проходили муж с женой. Мимо них прошел мужчина, взгляд которого, брошенный на женщину, не понравился то ли мужу, то ли супруге, которая была облачена в никаб.

«Взгляд прохожего показался супругам излишне заинтересованным. В результате этого непонимания, вызванного “непонравившимся” взглядом, произошел словесный конфликт. После чего оскорбившийся и возмущенный супруг достал травмат и несколько раз выстрелил. Куда он конкретно целился пока не ясно, поскольку он все равно никуда не попал», — рассказала Гариева.