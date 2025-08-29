Стали известны подробности стрельбы в махачкалинском торговом центре

По данным ведомства, в пятницу примерно в 18.30 мск рядом с ТЦ «Этажи» проходили муж с женой. Мимо них прошел мужчина, взгляд которого, брошенный на женщину, не понравился то ли мужу, то ли супруге, которая была облачена в никаб.
«Взгляд прохожего показался супругам излишне заинтересованным. В результате этого непонимания, вызванного “непонравившимся” взглядом, произошел словесный конфликт. После чего оскорбившийся и возмущенный супруг достал травмат и несколько раз выстрелил. Куда он конкретно целился пока не ясно, поскольку он все равно никуда не попал», — рассказала Гариева.