Стрельба произошла в торговом центре в Махачкале

«Предварительно, двое молодых ребят повздорили — один из них достал оружие и начал стрелять. Люди разбежались», — указали в мэрии города.
По информации местных пабликов, перестрелку начал ревнивый муж одной из посетительниц ТЦ. Мужчине якобы не понравилось, как проходящий мимо парень, посмотрел на его жену, облачённую в никаб. Из-за этого развязался конфликт, в результате которого мужчина достал травмат и несколько раз выстрелил.
Ранее в Махачкале СК возбудил дело после гибели участкового от пули сотрудника ГАИ. Инцидент произошёл во время преследования нарушителя. В ходе задержания правоохранители применили огнестрельное оружие. «неправильного».