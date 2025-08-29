Ричмонд
Стало известно, сколько нефти попало в Черное море из-за утечки на КТК

Утечка нефти произошла из-за разрыва морского шланга при погрузке танкера T. Semahat. Разлив локализовали.

Источник: Росприроднадзор

Нештатная ситуация с оборудованием морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) привела к попаданию в Черное море 30 куб. м нефти, сообщил Роспотребнадзор.

«Утром 29 августа при проведении грузовых операций на выносном причальном устройстве № 2 АО “КТК-Р” из-за разрыва морского соединения плавучего шланга произошла утечка. По данным компании, в море попало около 30 куб. м нефти», — сказано в сообщении.

Нефть вылилась во время погрузки на турецкий танкер T. Semahat. Разлив локализовали, угрозы дальнейшей утечки нет.

Ведомство еще устанавливает точный объем попавшей в море нефти.

В КТК сообщали, что в результате инцидента жертв и пострадавших не было, угроза возгорания не возникла. Был начат сбор нефтяной эмульсии и регулярный отбор проб.

По информации ТАСС, разлилось более 1 т нефтепродуктов.