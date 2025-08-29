ЧП в порту Новороссийска: сколько нефти вылилось в море

В пятницу Росморречфлот сообщил, что при проведении погрузочной операции с танкером T. Semahat в акватории морского порта Новороссийск зафиксирована незначительная утечка нефти. Разлив был оперативно локализован, угрозы распространения нет.
Как уточнили в Росприроднадзоре, утечка произошла из-за разрыва морского соединения плавучего шланга при проведении грузовых операций на выносном причальном устройстве.
«По данным компании, в море попало около 30 кубометров нефти», — говорится в сообщении.
Специалисты Росприроднадзора завершили отбор проб морской воды. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии и точное количество попавших в море нефтепродуктов, добавили в ведомстве.