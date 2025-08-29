ЧП в порту Новороссийска: сколько нефти вылилось в море

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. В порту Новороссийска во время погрузки танкера произошла утечка, в результате которой в море, по предварительным данным, попало порядка 30 кубометров нефти. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.