Мужчина открыл стрельбу в Махачкале из-за «заинтересованного» взгляда на его жену

Инцидент произошел примерно в 18:30. Семейная пара проходила мимо торгового центра, когда муж заметил «заинтересованный» взгляд прохожего на его жену в никабе. После этого начался словесный конфликт, во время которого мужчина достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил.