Мужчина открыл стрельбу в Махачкале из-за «заинтересованного» взгляда на его жену

Около торгового центра «Этажи» в Махачкале произошла стрельба. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.

Инцидент произошел примерно в 18:30. Семейная пара проходила мимо торгового центра, когда муж заметил «заинтересованный» взгляд прохожего на его жену в никабе. После этого начался словесный конфликт, во время которого мужчина достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил.

В результате никто не пострадал, на этом этапе конфликт прекратился, передает Telegram-канал «Махачкала 24».

Позднее в МВД по республике уточнили, что конфликт произошел на пересечении проспектов Гамидова и Имама Шамиля. После инцидента стрелявший скрылся.

— На место выехали наряды полиции для установления всех обстоятельств произошедшего. Один из участников инцидента доставлен в отдел полиции, стрелявший разыскивается, — передает Telegram-канал ведомства.

17 августа у входа в ресторан быстрого питания на проспекте Славы в Санкт-Петербурге 37-летний логист из Челябинской области выстрелил из травматического пистолета в 16-летнего курьера из Карелии. Подозреваемых доставили в отдел полиции, где в отношении них составили протоколы об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство».