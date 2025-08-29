В Махачкале неизвестный устроил стрельбу в торговом центре

Как уточнили в полиции РБК, конфликт возник между двумя мужчинами. Один из них открыл стрельбу из травматического пистолета по своему оппоненту, после чего скрылся с места происшествия. Второй участник был доставлен в отдел полиции, а личность и местонахождение стрелявшего устанавливаются — его разыскивают правоохранительные органы.