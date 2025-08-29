В Махачкале неизвестный устроил стрельбу в торговом центре

На месте стрельбы в Махачкале работает полиция.
В торговом центре «Этажи» в Махачкале неизвестный открыл стрельбу, сообщили в администрации города. На место происшествия прибыли правоохранительные органы, информация о пострадавших уточняется.
«Перестрелка произошла в торговом центре “Этажи” в Махачкале. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают правоохранительные органы», — сообщил источник ТАСС в администрации города. Согласно предварительным данным, огонь был открыт из травматического пистолета.
Как уточнили в полиции РБК, конфликт возник между двумя мужчинами. Один из них открыл стрельбу из травматического пистолета по своему оппоненту, после чего скрылся с места происшествия. Второй участник был доставлен в отдел полиции, а личность и местонахождение стрелявшего устанавливаются — его разыскивают правоохранительные органы.