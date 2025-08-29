Раскрыты подробности перестрелки в ТЦ Дагестана

«Сегодня примерно в 18.30 у торгового центра на пересечении проспектов Гамидова и Имама Шамиля произошел кoнфликт между двумя мужчинами, один из которых произвел несколько выстрелов из трaвматического пистолета в сторону оппонента», — говорится в сообщении.