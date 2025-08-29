Ричмонд
Раскрыты подробности перестрелки в ТЦ Дагестана

Мужчина открыл стрельбу в ТЦ «Этажи» в Махачкале из-за «излишне заинтересованного» взгляда на его жену. Об этом сообщили в МВД Дагестана.

«Сегодня примерно в 18.30 у торгового центра на пересечении проспектов Гамидова и Имама Шамиля произошел кoнфликт между двумя мужчинами, один из которых произвел несколько выстрелов из трaвматического пистолета в сторону оппонента», — говорится в сообщении.

После стрелок скрылся, его разыскивают. В результате происшествия никто не пострадал.

Мужчину, в которого стреляли, доставили в отдел для выяснения обстоятельств.

