В Минском районе в результате ДТП погиб водитель легковушки

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе в результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.
Авария произошла сегодня около 12.55 на автодороге Р28 Минск — Молодечно — Нарочь. Автомобилем Mercedes управлял 48-летний минчанин. По предварительной информации, авто двигалось в крайней левой полосе и столкнулось с автомобилем прикрытия дорожной службы MAZ.
В результате ДТП водитель легковушки скончался в больнице. По факту происшествия проводится проверка. -0-