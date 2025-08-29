Угрозы распространения разлива нефти около Новороссийска нет

В районе Новороссийска утечка нефтепродуктов в Черном море была быстро взята под контроль, дальнейшее расширение зоны загрязнения предотвращено. Об этом ТАСС сообщили представители пресс-службы Росприроднадзора.
«Разлив оперативно локализован, угрозы распространения нет», — сообщили в пресс-службе.
Эксперты Росприроднадзора прибыли на место инцидента для проведения анализов морской воды, выяснения всех обстоятельств происшествия и определения точного объема нефтепродуктов, попавших в морскую среду.
На месте аварии развернуто 800 метров боновых ограждений. Для ликвидации последствий происшествия задействованы 87 человек, 12 буксиров, четыре малых катера, четыре нефтесборщика и семь плавучих резервуаров.
Напомним, что 29 августа в морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума близ Новороссийска произошла авария, в результате которой часть нефти попала в море. Инцидент произошел в ходе загрузки танкера через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2.