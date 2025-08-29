Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угрозы распространения разлива нефти около Новороссийска нет

Специалисты Росприроднадзора взяли пробы морской воды.

В районе Новороссийска утечка нефтепродуктов в Черном море была быстро взята под контроль, дальнейшее расширение зоны загрязнения предотвращено. Об этом ТАСС сообщили представители пресс-службы Росприроднадзора.

«Разлив оперативно локализован, угрозы распространения нет», — сообщили в пресс-службе.

Эксперты Росприроднадзора прибыли на место инцидента для проведения анализов морской воды, выяснения всех обстоятельств происшествия и определения точного объема нефтепродуктов, попавших в морскую среду.

На месте аварии развернуто 800 метров боновых ограждений. Для ликвидации последствий происшествия задействованы 87 человек, 12 буксиров, четыре малых катера, четыре нефтесборщика и семь плавучих резервуаров.

Напомним, что 29 августа в морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума близ Новороссийска произошла авария, в результате которой часть нефти попала в море. Инцидент произошел в ходе загрузки танкера через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2.