Мужчина открыл стрельбу возле ТЦ в Махачкале из-за взгляда на его жену

Согласно информации от ведомства, в пятницу, около половины седьмого вечера у ТЦ «Этажи» прогуливалась супружеская пара. Мимо них прошел мужчина, чей взгляд на женщину, одетую в никаб, вызвал недовольство у ее мужа или ее самой.