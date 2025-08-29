Ричмонд
Мужчина открыл стрельбу возле ТЦ в Махачкале из-за взгляда на его жену

Мужчина выстрелил несколько раз из травматического оружия.

Источник: Аргументы и факты

В Махачкале возле торгового центра произошел инцидент со стрельбой из травматического пистолета. Причиной конфликта, по словам руководителя пресс-службы МВД Дагестана Гаяны Гариевой, стал взгляд, который показался мужу женщины «слишком заинтересованным».

Согласно информации от ведомства, в пятницу, около половины седьмого вечера у ТЦ «Этажи» прогуливалась супружеская пара. Мимо них прошел мужчина, чей взгляд на женщину, одетую в никаб, вызвал недовольство у ее мужа или ее самой.

«Взгляд прохожего показался супругам излишне заинтересованным. Оскорбившийся и возмущенный супруг достал травмат и несколько раз выстрелил. Куда он конкретно целился пока не ясно, поскольку он все равно никуда не попал», — прокомментировала Гариева.

Ранее сообщалось, что в городе Ртищево Саратовской области произошел конфликт с применением огнестрельного оружия.