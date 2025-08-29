Забеременевшая после изнасилования девочка родила малыша в школьном туалете

По информации полиции, о родах стало известно после того, как одноклассницы пострадавшей рассказали обо всём администрации учебного заведения. Находясь в состоянии шока, 17-летняя девушка первоначально отказывалась называть имя насильника и подробности произошедшего, объяснив лишь, что у неё внезапно заболел живот. Выяснилось, что она посещала занятия нерегулярно. После родов новоиспечённую мать с ребёнком госпитализировали, и сейчас их состояние оценивается как стабильное.