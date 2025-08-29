Обезьяний террор: стая из 20 приматов загрызла пенсионера

Шокирующий и жестокий инцидент произошел в индийской деревне Шахпур, штат Бихар: 67-летний пенсионер Рамнат Чаудхари был буквально растерзан стаей из примерно 20 обезьян, сообщает Daily Mail.
Трагедия произошла, когда бывший служащий местного сахарного завода отправился на свою ферму за кормом для скота. Там его и подкараулила агрессивная стая.
«Он упал, крича о помощи, но поблизости никого не было», — сообщает издание.
Когда на крики сбежались другие жители деревни, пенсионер был уже тяжело ранен. Его срочно доставили в больницу, где врачи смогли лишь констатировать смерть.
Смерть пенсионера вызвала панику в деревне, но попытки решить проблему наткнулись на стену бюрократии. Полиция требует от лесного департамента отловить обезьян, чтобы предотвратить новые трагедии. Однако в самом лесном департаменте заявили, что обезьяны больше не входят в их юрисдикцию, так как их исключили из списка охраняемых животных.
«Теперь их контроль — это ответственность местных властей или муниципалитетов», — заявил лесной офицер Бхаскар Чандра Бхарти.
Сообщается, что, хотя это первый случай гибели человека от нападения, обезьяны уже давно терроризируют деревню, кусая людей и нанося ущерб имуществу. Теперь же, после жестокой расправы, жители оказались в ловушке между агрессивными животными и бездействующими чиновниками.
