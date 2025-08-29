Родственники до смерти избитого на пляже в Сочи туриста обратились к Бастрыкину

Ранее глава СК РФ обозначил рост преступности среди мигрантов как одну из остро стоящих проблем Южного федерального округа. По его словам, с начала года число таких преступлений увеличилось на 17%, но меры по борьбе с ними принимаются только в Краснодарском крае и Ростовской области.