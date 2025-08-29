Родственники до смерти избитого на пляже в Сочи туриста обратились к Бастрыкину

Глава СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобу родственников жителя Саратова, который погиб в результате конфликта во время отдыха в Сочи. Близкие мужчины с ходом расследования уголовного дела по факту его смерти не согласны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По словам родственницы россиянина, на пляже его избила группа местных жителей, после чего турист скончался. Но следственные органы переквалифицировали статью на менее тяжкую. В ходе расследования были допущены и другие нарушения.
Дело о причинении смерти по неосторожности рассматривается в настоящее время в суде.
Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК представить доклад о результатах расследования уголовного дела и собранных доказательствах, а также по доводам родственников погибшего.
Ранее глава СК РФ обозначил рост преступности среди мигрантов как одну из остро стоящих проблем Южного федерального округа. По его словам, с начала года число таких преступлений увеличилось на 17%, но меры по борьбе с ними принимаются только в Краснодарском крае и Ростовской области.
