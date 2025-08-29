Названа причина масштабного пожара в Дагестане

Ранее о взрыве на заправке в Сулевкенте сообщал глава Хасавюртовского района, отмечая, что жертв нет, а пожар локализуется. На месте работали экстренные службы, прокуратура начала проверку. Инцидент был зафиксирован в 16:19 по местному времени, и информация о нем поступила в Центр управления регионом.