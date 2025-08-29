Shot: Двое жителей подмосковной Балашихи заразились вирусом чикунгунья

О первом завозном случае лихорадки чикунгунья стало известно 29 августа. В Роспотребнадзоре заявили, что его специалисты были готовы к такой ситуации и рисков распространения инфекции в стране нет. В ведомстве подчеркнули, что она передается только через укусы комаров, а сейчас момент количество переносчиков этой лихорадки на территории страны не представляет эпидемиологической опасности.