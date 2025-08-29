Shot: Двое жителей подмосковной Балашихи заразились вирусом чикунгунья

Двое жителей подмосковного города Балашиха, 28-летний Евгений и 37-летний Александр, заразились вирусом чикунгунья, пока они находились на Шри-Ланке. Первые симптомы у них зафиксировали в аэропорту после возвращения в Россию. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщил Shot.
По данным журналистов, первого пострадавшего отвезли в больницу в Раменском в состоянии средней тяжести, Александр находится в той же больнице в том же состоянии.
— Обоих во время отдыха на Шри-Ланке укусили комары. У мужчин сейчас наблюдается температура, — передает Telegram-канал.
О первом завозном случае лихорадки чикунгунья стало известно 29 августа. В Роспотребнадзоре заявили, что его специалисты были готовы к такой ситуации и рисков распространения инфекции в стране нет. В ведомстве подчеркнули, что она передается только через укусы комаров, а сейчас момент количество переносчиков этой лихорадки на территории страны не представляет эпидемиологической опасности.
Роспотребнадзор призвал туристов, который собираются поехать в Шри-Ланку, Таиланд, страны Африки и Южной Америки, пользоваться репеллентами и обрабатывать ими кожу и одежду, носить светлые вещи с длинными рукавами и брюками, выбирать жилье с москитными сетками или спать под пологом.