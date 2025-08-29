СК завел дело после пожара на заправке в Дагестане

Следователи в Дагестане начали уголовное расследование после взрыва и пожара на автозаправочной станции, сообщила пресс-служба Следственного управления СК по республике. Дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности.
«По признакам преступления, предусмотренного статьей Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, возбуждено уголовное дело», — уточнили в ведомстве.
Напомним, происшествие случилось 29 августа на недействующей АЗС около села Сулевкент в Хасавюртовском районе. По предварительным данным, во время перекачки газового топлива в цистерну воспламенились топливные пары, что привело к пожару и последующему взрыву.
Также известно, что в момент взрыва на АЗС находился только один автомобиль — грузовик КамАЗ.