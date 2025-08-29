Меликов прокомментировал взрыв на АЗС

Ранее глава Хасавюртовского района проинформировал о взрыве на автозаправочной станции в Сулевкенте, подчеркнув отсутствие пострадавших и отметив, что пожар находится под контролем. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб, а прокуратура приступила к проведению проверки обстоятельств случившегося. Инцидент был зарегистрирован в 16:19 по местному времени, после чего информация о нем поступила в региональный центр управления. Пожарным удалось оперативно прибыть на место и ограничить распространение огня на площади 400 квадратных метров.